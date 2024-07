Erste Sitzung Der neue VG-Rat Bitburger Land: Sie können schaffen, sie können scherzen

Da wär’s fast passiert gewesen. Einmal nicht aufgepasst, zack, Mitglied im Verbandsgemeinderat Bitburger Land. Was geschehen war: Als Janine Fischer, Bürgermeisterin der VG Bitburger Land, am Donnerstag ihre Runde machte, um die 32 anwesenden neuen Ratsmitglieder per Handschlag zu verpflichten, stand ein gewisser Journalist auf, um ein Foto zu knipsen.