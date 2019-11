Windkraft u : Und noch einmal in die Öffentlichkeit

BADEM Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Bitburger Land eine erneute Offenlegung des Windkraft-Flächennutzungsplans beschlossen. Grund für diese Entscheidung ist ein Einwand der Kreisverwaltung.

„Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, zu einem Feststellungsbeschluss zu kommen“, sagt Reinhold Hierlmeier und ergänzt: „Das war der eigentliche Plan.“ Stattdessen aber plädiert Hierlmeier, der die Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) für den Bereich Windkraft im Bitburger Land seit Jahren planerisch betreut, nun dazu, den Entwurf ein weiteres Mal öffentlich auszulegen. Wobei: Plädieren ist dafür vielleicht das falsche Wort. Der externe Planer nennt in der Sitzung des VG-Rats in der Bademer Gemeindehalle die beiden möglichen Optionen. Von denen ist keine wirklich sexy, eine darüber hinaus aber sehr gewagt. Und das macht die Entscheidung ein Stück weit leichter.

Letzteres ist das, was nicht nur die Verwaltung vorschlägt, sondern auch von den Mitgliedern des Rats als der sinnvollere Weg gesehen wird. Einstimmig beschließt der Rat eine erneute Offenlegung – wohlwissend, dass sich dadurch das Verfahren, das bereits vor der Fusion im Jahr 2014 in den beiden damals noch eigenständigen Verbandsgemeinden Bitburger-Land und Kyllburg in die Wege geleitet wurde, noch weiter verzögert. „Es muss jetzt knackig vorangehen“, fordert deshalb auch Ratsmitglied Thomas Etteldorf und kritisiert in diesem Zusammenhang, dass zwischen den einzelnen Verfahrensschritten zu lange Pausen lägen. „Den Feststellungsbeschluss, den wir heute fassen wollten und nun doch nicht fassen werden, wollten wir eigentlich schon im Sommer vor der Kommunalwahl gefasst haben“, sagt Etteldorf.