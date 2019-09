Kommunalpolitik Speicher : Obdachlosenunterkunft ist nur eine Übergangslösung

Bis zu fünf Obdachlose können in der Unterkunft der Verbandsgemeinde Speicher untergebracht werden. Foto: Uwe Hentschel

SPEICHER Dass die Verbandsgemeinde Speicher über eine Obdachlosenunterkunft verfügt, war selbst im VG-Rat nicht allen bewusst.Das Gremium hat nun aber dazu eine Satzung beschlossen.

Seit gut zehn Jahren hat die Verbandsgemeinde (VG) Speicher in der Trierer Straße der Töpferstadt dieses Haus angemietet. Zunächst waren dort Asylbewerber untergebracht, seit einigen Jahren dient das Gebäude nun aber schon als Obdachlosenunterkunft. Bis zu fünf Menschen können dort untergebracht werden. Wobei es sich dabei nicht um Wohnungen im „eigentlichen Sinn“ handelt, wie Verwaltungsmitarbeiter Harald Knopp im Rahmen der Sitzung des VG-Rats Speicher erklärt.

In nahezu allen Fällen handle es sich bei den dort untergebrachten Bewohnern auch nicht um Menschen, die dauerhaft auf der Straße lebten, sondern um Leistungsempfänger des Job Centers, die kurzfristig eine Unterkunft benötigten, sagt Knopp. Und meistens seien das auch noch recht junge Menschen, die beispielsweise aus finanziellen Gründen ihre bisherige Wohnung räumen mussten oder aber aufgrund von Beziehungsproblemen plötzlich auf der Straße stünden.

Dass das kleine Haus in der Trierer Straße im Rat thematisiert wird und damit bei einigen Ratsmitgliedern erstmals ins Bewusstsein rückt, hängt mit der Satzung zusammen, die für die Obdachlosenunterkunft erforderlich ist, Damit werden unter anderem die Nutzungsbedingungen und die Hausordnung geregelt. So gilt beispielsweise im gesamten Gebäude Rauchverbot. Darüber hinaus muss der Rat auch der mit der Satzung verbundenen Gebührenordnung zustimmen – was genau wie auch im Fall der Satzung einstimmig passiert.