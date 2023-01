Wasserrechnung : Rund um Speicher wird das Wasser teurer – Was auf Verbraucher zukommt

Rund um Speicher wird das Wasser teurer – Was auf Verbraucher zukommt

Speicher In der Verbandsgemeinde Speicher müssen sich die Einwohner auf höhere Kosten für Wasser einstellen. Ein Rechenbeispiel zeigt, wie teuer es werden kann.

In 2023 wird so manches teurer. Dazu gehört auch das Wasser. Die Verbandsgemeinde Speicher hat zum letzten Mal 2020 die Gebührenschraube nach oben angezogen. Zwei Jahre später ist es wieder so weit. Der Preis für einen Kubikmeter Wasser steigt um 10 Cent von 1,85 Euro pro Kubikmeter auf 1,95 Euro. Mit der Mehrwertsteuer macht das dann 2,09 Euro je Kubikmeter. Zusätzlich wird die Grundgebühr um 20 Euro von 72 Euro auf 92 Euro erhöht (Brutto: 98,44 Euro). Bei Grundstücken über 2000 Quadratmetern geht dieser Beitrag hoch bis auf 246,10 Euro. Soweit zur Versorgung.