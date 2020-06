Kommunalpolitik : Speicher macht mit beim Klimaschutzkonzept des Eifelkreises

Speicher Schädlinge in den Wäldern, extreme Unwetter und Niedrigwasser: Der globale Klimawandel verursacht längst Kosten und Schäden in der Eifel.

Dienstagabend hat nun auch der Verbandsgemeinderat Speicher mit großer Mehrheit von CDU, UBL und FDP beschlossen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Kritik gab es aber von der SPD. „Ich weiß nicht, was uns das bringen soll?“, fragte etwa Oswald Krumeich bei der Sitzung in der Orenhofener Eifellandhalle: Klimaschutz betreiben wir doch schon vor Ort.“ SPD-Fraktionschef Erwin Berg gab ihm Recht: „Wir haben zu viele Unbekannte in diesem Wirrwarr.“ Deshalb hat sich die Fraktion enthalten. Letztlich fanden sich aber doch genügend Stimmen für den Vorschlag der Verwaltung.