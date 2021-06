Dorfleben : Mehr Platz für Vereine in Preist

Mehr Platz für Vereine in Preist

Preist Die Vereine in Preist brauchen weitere Räumlichkeiten. Und in der alten Grundschule gäbe es genug. Nur müssten die ehemaligen Lehrerwohnungen vorher saniert werden.

Es ist eng geworden in der Keltenhalle in Preist. Seit das Gebäude 2007 errichtet wurde, ist es praktisch dauerbelegt. „Als Proberaum ist die Halle ideal, ich kenne in der Region nichts besseres“, sagt Stefan Weckmann-Kaffarnik, Erster Vorsitzender des Musikvereins Lyra zwar: „Aber die Räume platzen aus allen Nähten.“