Energie : VG Südeifel legt Leitlinien für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen fest

IRREL/NEUERBURG Nach der Verbandsgemeinde Bitburger Land hat nun auch der Rat der VG Südeifel Leitlinien für die Planung zukünftiger Fotovoltaik-Freiflächenanlagen verabschiedet.

Wenn also ein Investor vorhätte, auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Wiese in Wallendorf eine Fotovoltaikanlage zu errichten, so müsste dazu die Gemeinde der Änderung eines Bebauungsplans zustimmen. Dann müsste noch der Verbandsgemeinderat eine Änderung des Flächennutzungsplans beschließen. Oder er lehnt es ab. Ganz wie es die Mehrheit will. Bislang nämlich lag die Zustimmung ganz im Ermessen des Rates. Das aber soll sich nun ändern. Ein Büro hat im Auftrag der VG Leitlinien für die Planung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen erarbeitet. Sie sollen zukünftig als Entscheidungsgrundlage für Planungen gelten.