Bildung : Kochen, Sport, Sprachen und vieles mehr – seit 30 Jahren lernen Eifeler an der Volkshochschule Bitburger Land

Kochen, Sport, Sprachen und vieles mehr – seit 30 Jahren lernen Eifeler an der Volkshochschule Bitburger Land

Die Fernsehmoderatorin Patricia Küll ist zu Gast bei der Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre VHS Bitburger Land am 10. Juni 2022 im Haus Beda in Bitburg. Foto: Höser Rudolf/Patricial Küll

Bitburg An der Volkshochschule Bitburger Land können sich Menschen aus der Region seit drei Jahrzehnten weiterbilden. In den letzten vier Jahren hat sich das Kursangebot sogar mehr als verdoppelt.

Von Sprachkursen über Bildungsangebote zu Ernährung, Kultur, Politik, Gesellschaft, Umwelt und EDV bis hin zu Bewegung, Gesundheit und Entspannung sowie Heimatkunde und Geschichte – die Volkshochschule (VHS) Bitburger Land bietet viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden.

Wie sich das Angebot an der VHS Bitburger Land entwickelt hat

„In den Anfängen der Bildungseinrichtung waren es eher die klassischen Sportangebote und Kreativkurse wie etwa Handarbeitskurse. Mit der Einführung der Computertechnik kam die Nachfrage nach EDV-Kursen“, berichtet Geschäftsführer Ralph Schmitz auf TV-Nachfrage.

„Heute werden zusätzlich EDV, Gesundheit, Kochen und Sprachen, aber auch verstärkt Vorträge in den Bereichen Gesellschaft und Heimatkunde nachgefragt“, weiß Geschäftsstellenmitarbeiterin Anke Krämer. Auch das Angebot in der Unternehmer-Akademie wurde ausgeweitet. Beliebt sind auch die Tagesfahrten und Exkursionen.

In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Kurse dazu. Waren 2018 noch 112 Veranstaltungen geplant, so waren es 2021 bereits 270. Das Angebot hat sich in den letzten vier Jahren damit mehr als verdoppelt.

Extra Geschichte der VHS Bitburger Land In der konstituierenden Mitgliederversammlung am 15.07.1988 wurden die seit dem Jahre 1977 in der Verbandsgemeinde Bitburg-Land bestehenden zehn örtlichen Erwachsenenbildungseinrichtungen einstimmig zu dem rechtlich selbstständigen Verein Volksbildungswerk Bitburg-Land zusammengefasst. Am 07.05.1990 wurde der neue Verein Volksbildungswerk Bitburg-Land in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bitburg eingetragen und damit rechtsfähig. Zum 01.01.2017 wurde nach erfolgter Fusion der Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg die Volkshochschule Kyllburg in das Volksbildungswerk Bitburg-Land übernommen und als sichtbares Zeichen der Zusammenführung der Verein in Volkshochschule Bitburger Land e.V. umbenannt. Vorsitzender ist Bürgermeister Josef Junk, Stellvertreter und pädagogischer Leiter ist Dr. Holger Klein und Geschäftsführer ist Ralph Schmitz. Anke Krämer ist Ansprechpartnerin der VHS in der Geschäftsstelle Kyllburg, Claudia Wallenborn kümmert sich in Bitburg um das Tagesgeschäft.

Auswirkungen von Corona auf die VHS Bitburger Land

„Wegen der Corona-Pandemie konnten 2020 und 2021 nur rund 60 Veranstaltungen durchgeführt werden, geplant waren aber mehr als 200. Organisation, Stornierung oder Umstellung auf Online-Verfahren haben jedoch einen spürbaren Mehraufwand verursacht als für ein reguläres Kursjahr“, sagt Claudia Wallenborn.

Dennoch: In den letzten vier Jahren gab es 2095 Teilnehmer, davon etwa 85 Prozent Frauen, überwiegend in der Altersstruktur von 35 bis 65 Jahren. Die jüngsten Teilnehmer sind die Grundschulkinder etwa bei Feriensprachkursen, als älteste Teilnehmerin wurde eine 87-jährige Dame im Aquarell-Malkurs und als ältester Teilnehmer ein 89-jähriger Mann bei einer Tagesfahrt notiert.

Wer die Kurse an der VHS Bitburger Land leitet

Das komplette Kursangebot wird von etwa 80 Honorarkräften geleitet. „Interessierte Kursleiter mit neuen Ideen sind immer gerne willkommen und wir freuen uns über jedes gute, neue Kursangebot“, sagt Holger Klein. Da die VHS über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt, ist sie auf die Kooperation mit anderen angewiesen. Im Haus Beda in Bitburg, in der Grundschule Kyllburg und in verschiedenen Gemeindehäusern bieten sich jedoch genügend Möglichkeiten.

Die Jubiläumsfeier der VHS Bitburger Land wird im Haus Beda in Bitburg nachgeholt