Gesundheit : VHS-Fitnesskurs an der frischen Luft

VHS-Fitnesskurs an der frischen Luft

Speicher Die Volkshochschule Speicher bietet ab Juni ein Corona-konformes „Outdoor-Fitnesstraining“ an. Treffpunkt ist jeweils mittwochs, um 19 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule. Los geht das Programm am Mittwoch, 2. Juni.

Die Höchstteilnehmerzahl ist aufgrund der aktuellen Situation auf zehn Personen begrenzt. Der Kurs findet unter Berücksichtigung der jeweiligen geltenden Corona-Verordnung statt. Die Gebühr beträgt drei Euro pro Training (45 min). Eine Anmeldung per E-Mail an vhs@vg-speicher.de ist zwingend erforderlich. Die Teilnahme wird durch eine E-Mail bestätigt. Diese Bestätigung gilt als Zusage und berechtigt zur Teilnahme am Training.