Freizeit : Viel Betrieb beim Lustigen Prümtal

Gut besucht war der Aktionstag Lustiges Prümtal in diesem Jahr.

Prüm (red) Erneut machten sich beim autofreien „Lustigen Prümtal“ mehrere tausend Besucher meist mit Fahrrädern auf die Strecke – bei gutem Wetter, auch wenn es anfangs noch ein wenig genieselt hatte.

Wie immer boten die Gastgeber in den Orten entlang der Route ihren Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Besondere Vorfälle blieben aus – und so konnte nichts die Volksfeststimmung auch in den kleineren Orten trüben. Foto: Verbandsgemeinde Prüm