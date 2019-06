INFRASTRUKTUR : Viel Chili con carne und eine neue Hymne

Schick: So sieht es nun aus, das Dorfgemeinschaftshaus Messerich-Birtlingen. Foto: Gerd Zillien

Messerich/BIRTLINGEN Das Gemeindehaus Messerich-Birtlingen wird am Wochenende eingeweiht. Für ihren neuen Treffpunkt haben die Bürger jede Menge geschuftet, gekocht und sogar komponiert.

In Messerich und Birtlingen gibt es ein großes Geheimnis. Es heißt „Ees Gemänenhous“, ist die neue Hymne auf ein Gebäude und zwei Orte, die es geschafft haben, dieses Projekt zu verwirklichen. Bisher kennen sie nur die Mitglieder des Chores Cantando und einige Eingeweihte „aus gut informierten Kreisen“.

Das soll sich bald ändern. Und zwar am Samstag, wenn das neue Gemeindehaus von Birtlingen und Messerich einweiht wird. Dabei ist das Haus gar nicht ganz neu, sondern nur teilweise: Das alte Schulgebäude mit Anbau, das die Bürger und Vereine als Treffpunkt nutzen, war in die Jahre gekommen. Es musste saniert und zum Teil abgerissen werden. Zudem gab es einen neuen Anbau. Herzstück des Treffpunkts mit sanierten Teilen wie dem Jugendraum, dem Gemeinderaum und der Bücherei ist aber ein ganz neuer Teil: eine große Gemeindehalle, in der 150 Menschen und eine Bühne Platz haben.

Info Das Programm Samstag, 22. Juni: 15 bis 17 Uhr, Festakt mit Bläsergruppe des MV Wolsfeld, Chor Cantando Messerich sowie Tanzgruppe des SV Messerich. Danach Programm mit Chor Cantando, Original Eppischhofer Musikanten und Gruppe Monalex. Sonntag, 23. Juni: 10.30 Uhr, Pfarrkirche Messerich, Gottesdienst mit Chor Cantando; gegen 11.30 Uhr Einsegnung Gemeindehaus; danach Mittagskonzert MV Wolsfeld; nachmittags Kinderchor Cantando-Kids und Tanzgruppen des SV Messerich; von 12 bis 17.30 Uhr Bücherflohmarkt. Bautagebuch unter

https://messerich-birtlingen.de

„Ein gelungenes Kooperationsprojekt“, findet der noch amtierende Bürgermeister Gerd Zillien, der bei der Wahl im Mai nicht mehr angetreten war und sein Amt am Dienstag an Otmar Schröder abgeben wird – dem das Haus nicht gerade „in den Schoß fällt“. Denn er war als Beigeordneter maßgeblich an der Planung und Verwirklichung des Projekts beteiligt.

Und die hatte es in sich: Schließlich haben neben den beauftragten Bauunternehmen, Planern und Handwerkern viele Freiwillige in der alten Schule gewerkelt und geschwitzt. Und das an mehr als 100 Samstagen und vielen Abenden in der Woche. Rund 6000 Arbeitsstunden kamen dabei in rund drei Jahren zusammen. Aber nicht nur beim Fliesenlegen, Verputzen, Bohren und Streichen gab es großen Einsatz. Auch am Herd. An mehr als 100 Samstagen wurde für die Handwerker gekocht: Koordiniert von der Beigeordneten Alwine Fleischmann, gab es Chili con carne, Linsensuppe, Schwenkbraten, Schokoladenpudding und mehr.

Die Grundlage für „das neue Messerich-Birtlinger Wohnzimmer“, wie es Gerd Zillien nennt, wurde Ende 2014 gelegt. Der Gemeinderat Birtlingen stimmte den Messericher Planungen zu – und damit einer Kostenbeteiligung von zehn Prozent am Gemeindeanteil, der samt Eigenleistungen (83 000 Euro) rund 420 000 Euro beträgt. Das Land förderte das rund 1,05 Millionen Euro teure Projekt mit fast 630 000 Euro.

Dorfgemeinschaftshaus Messerich. Foto: Gerd Zillien

