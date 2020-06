Freizeit : Stausee Bitburg ist Treffpunkt

BIERSDORF AM SEE (uhe) Der Stausee Bitburg zieht bei schönem Wetter immer Menschen an, und in Zeiten von Corona, wo es an Alternativen der Freizeitbeschäftigung mangelt, tut er das besonders. Vor wenigen Wochen wurde die neue Stausee-Terrasse beim Kiosk in Betrieb genommen, die auch am Pfingstwochenende wieder gut besucht war. Worauf die Besucher des Seeufers derzeit aber noch verzichten müssen, sind Tretbootfahrten auf dem Wasser. Noch sind die Boote nicht im Einsatz. Foto: Uwe Hentschel