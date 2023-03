Acht Projekte Das 14-Millionen-Euro-Programm für Bitburg – Wofür die Stadt das Geld ausgibt

Bitburg · Viel Pflicht, wenig Kür – davon ist zum wiederholten Mal der Haushalt der Stadt Bitburg gekennzeichnet. Zwar will die Stadt in diesem Jahr rund 14 Millionen Euro investieren, doch der größte Teil dieses Budgets fließt in Pflichtaufgaben.

29.03.2023, 07:21 Uhr

Kämmerer Alexander Zimmer und Bürgermeister Joachim Kandels sind froh, dass der Haushalt der Stadt Bitburg für 2023 ausgeglichen ist. Es gibt sogar eine freie Finanzspitze von gut 300.000 Euro. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Nach Angaben von Kämmerer Alexander Zimmer verschlingt das rund 80 Prozent des Investitionsvolumens. Das macht deutlich: Für eigene Ideen und Schwerpunkte fehlt der finanzielle Spielraum.