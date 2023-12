17 Millionen Euro für mehr Bitburg Warum Bitburgs Stadtrat von Malu Dreyer enttäuscht ist

Was wird, was soll, was muss kommendes Jahr in Bitburg passieren? Die Frage mag jeder von seinem Standpunkt betrachtet ganz unterschiedlich beantworten. Für die Stadt Bitburg ist eine Antwort auf diese Frage der Haushalt. Denn darin wird festgelegt, wo und für was 2024 Geld ausgegeben wird. Darüber, welche Investitionen am wichtigsten wären, gehen natürlich auch die Meinungen in den Fraktionen des Rats auseinander. So gab es in Haushaltssitzungen schon große Diskussionen darüber, ob Bitburg beispielsweise wirklich eine Stadthalle braucht. Die Halle steht längst – und ist aus dem kulturellen Leben kaum mehr wegzudenken.