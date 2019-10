Herbst : Viel Regen beim Mantelsonntag

PRÜM (rh) Herbstmarkt und Mantelsonntag in der Abteistadt: Mantel und vor allem der Schirm, gehörten am gestrigen Sonntag zu den wichtigsten Utensilien der vielen Besucher, die sich trotz Daueregen, zum Einkaufsbummel in der Abteistadt eingefunden hatten. Sie nutzen die Gelegenheit die Geschäfte auf der Dausfelder Höhe, in Niederprüm und in Prüm zu besuchen und sich an den gastronomischen Angeboten zu erfreuen. Im Konvikt bot der regionale Bauern- und französische Gourmet-Markt regionale und überregionale Produkte direkt vom Erzeuger. Ein Krammarkt in der Innenstadt und ein Antik- und Trödelmarkt auf dem Ausstellungsgelände ergänzten das Angebot. In den Geschäften waren Herbstwaren und Geschenkartikel gefragt. Foto: Rudolf Höser