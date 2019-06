Zurückgeblättert : Viel Wasser und ein Fußballer

Bitburg-Prüm (noj) Umwelt und Klima waren auch vor 20 Jahren schon ein Thema. Der TV hat ins Archiv geschaut und zusammengestellt, was die Menschen damals bewegt hat:

Umstrittenes Wasserwerk: Klima und Umweltschutz haben schon vor 20 Jahren die Menschen bewegt. Und was dafür das Beste ist, dagegen gingen auch damals die Meinungen auseinander. Anlass für den Streit ist ein Wasserkraftwerk in Hamm an der Prüm. Hier hat der Schlossherr von Hamm, Ferdinand Graf von Westerholt, ein Wasserkraftwerk gebaut mit zwei modernen Turbinen, Schaltschränken und Transformator.