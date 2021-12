Geschichte und Gegenwart : Bickendorf auch dieses Jahr unter Strom

In Bickendorf werden wieder unter dem Motto „ Bickendorf unter Strom“ besondere Gebäude mit Lichtkunst bedacht. Foto: Michael Barg

Bickendorf Lichtkunst und geschmückte Weihnachtsbäume sind vom 21. bis 27. Dezember wieder in der Nimstalgemeinde zu sehen.

(red) Die Gemeinde wird ab dem 21. Dezember um 17 Uhr die Kirche, die Burg, Nattenheimer Mühle und weitere 16 historische Gebäude im gesamten Ortsbereich in einem besonderen Licht erstrahlen lassen.

An vielen Straßenlaternen werden von den bestellten Baumpatenschaften Tannenbäume aufgestellt. Weiterhin wird die im vergangenen Jahr angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung, an den Straßen im Ort erstrahlen.

In Kooperation mit der Firma LBV, sind neun Vereine im Ort in diesem Jahr Ausrichter des Lichtkunstprojekts, das an das historische Ereignis von vor 101 Jahren vom 21. bis zum 27. Dezember – jeweils von 17 bis 23 Uhr) – erinnern wird.

Zur Eröffnung findet am 21. Dezember um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert der Rainer Tures-Band in der Pfarrkirche statt. Einzelne Restkarten sind noch erhältlich im Bickendorfer Büdchen oder unter 0170/9969889. Für das Konzert gilt die 2-G Regel. Es gibt keine Karten an der Abendkasse.

Am 21. und 22. sowie am 27. Dezember werden jeweils ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz, vor der Scheune Lill und auf dem Dorfplatz in der Nattenheimer Straßei kulinarische vorweihnachtliche Köstlichkeiten angeboten.

Auf dem Dorfplatz sorgt der Projektchor Bickendorf am 22. Dezember für musikalische Unterhaltung. Am 27. Dezember erklingen weihnachtliche Töne von der Bläsergruppe von Jörg Oeffling.

Entlang der Straßen aber insbesondere auf dem Kirchvorplatz oder dem Dorfplatz können Aussteller ihre weihnachtlichen Waren oder ihr Kunsthandwerk präsentieren. Das Warenangebot kann durchaus auch außergewöhnlich sein. Auf den Veranstaltungsplätzen und beim Konzert in der Kirche gelten die Corona-Auflagen und die Regeln des Hygienekonzeptes.

Es wird kein Standgeld erhoben. Spenden für die Benefizaktion sind willkommen.

„Für die gesamten Veranstaltungstage wurde ein Hygiene-und Infektionsschutzkonzept erstellt, was wir auch mit der Kreisverwaltung abgestimmt haben. Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und aller Helfer/innen steht im Vordergrund der Veranstaltungstage“, so Wilfried Kootz vom Organisationsteam der Lichtkunsttage in Bickendorf.