Nimstauschau in Schönecken Zahlreiche Besucher kommen zur Nimstalschau im Flecken

Die Nimstalschau in Flecken war am Sonntag Anlaufstelle für zahlreiche Besucher aus nah und fern. Seit 2004 findet die Frühjahrsausstellung alle zwei Jahre statt. Die Gewerbebetriebe aus Schönecken und Umgebung boten vielfältige Informationen für das interessierte Publikum. So freuten sich die Handwerksbetriebe über die Besucherströme in ihren Betriebs- und Werkstätten. Die Dienstleister, Händler und Industriebetriebe präsentierten sich mit ihren Waren und Produkten und gaben interessante Einblicke in Produktionstechnik und deren Abläufe. Einige luden auch zum Tag der offenen Tür ein. „Dabei geht es uns nicht nur um den Kontakt zum Kunden. Wir werben auch für Auszubildende und Fachkräfte, die wir dringend brauchen“, sagte Jakob Alff, Vorsitzender des Verkehrs- und Gewerbevereins Region Schönecken e.V..

Foto: AGENTUR Höser/Rudolf Höser