Veranstaltung : Viele Besucher bei Gartenführungen

MALBERG (rh) Nach dem verregneten Samstag kamen am Sonntag die Besucher in Scharen zu den Gartentagen zum Malberger Schloss. Vorträge, Gartenführungen, Gartenmarkt im Schlosshof und Filmvorführungen boten den Besuchern ein interessantes Programm. Der Förderverein Schloss Malberg konnte als Veranstalter Fachreferenten und Aussteller gewinnen, die den Besuchern an beiden Tagen viele Informationen, Tipps und Anregungen zur perfekten Gartengestaltung gaben. Besonders interessant waren die Gartenführungen von Christiane Wagner, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 2017 die Gärten von Schloss Malberg betreut. Unser Foto entstand bei einer der Führungen. TV-FOTO: RUDOLF HÖSER. Foto: Rudolf Höser