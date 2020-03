Nachbarschaftshilfe : Hilfe für Senioren, Kranke und Menschen in Quarantäne

Bitburg-Prüm (red) In vielen Dörfern bieten jüngere und gesunde Menschen an, für Ältere, Kranke und Menschen, die sich in Quarantäne befinden, einkaufen zu gehen. Im Folgenden sind die uns bekannten Angebote aufgelistet:



Telefon 0170/2024595.

Marie Zimmer, Telefon 00436608391360 oder

quarantaenehelden.org

Werner Becker, Telefon 06561/7515.

Bürgerhotline 06561/98001.

Heiko Jakobs,Telefon 06561/12525.

Wilfried Kootz, Telefon 0170/9969889.

Bollendorf: Telefon 06526/9332774 (9 bis 18 Uhr).

: Telefon: 0151/17331924.

Senioren können ihre Einkaufswünsche bei Angelika Schrauf, Brigitte Conter oder Gabi Malget-Baudisch in den Briefkasten werfen.

Hilfetelefon 0151/68866818.

Klaus Reschke, Telefon 06523/1351 oder 0160/7932940.

Adrian Winter, Telefon 0151/20196501, oder Tobias Bales 0151/15669452.

VfL Neidenbach, Simon Gabler, Telefon 0160/90377537; Olga Steinert, Telefon 0151/54682150, Edith Densborn, Telefon 0171/1637727.

Fanclub Eifel Borussen: Torsten Engler, Telefon 0170/8358897, und Regina Peters, Telefon 0152/31763681.

Ralf Mandernach, Telefon 06562/930704 oder mobil 0152/23164600.

Der Bürgerbus fährt zusätzliche Runden. Informationen bei Harald Urfels unter Telefon 0171/3767599.

Koordinierungsstelle im Haus der Jugend unter Telefon 06551/6346.

Markus Schlickat, Telefon 0173/2604815.

Barbara Krebs, Telefon 06565/4040, und Nadine Berger, Telefon 06565/9587099.

Jürgen Rauschenbach, Telefon 0151/50964896, und Katja Zunker, Telefon 0152/28791420.

Oswin Hoffmann, Telefon 0170/4337930 oder 06552/7841, E-Mail: gemeinde@olzheim.de

Die Verwaltung kümmert sich um die Besorgungen unter Telefon 06550/9740.

Lebendiges Wallersheim, Werner Feld, Telefon 06558/9006896 oder 0171/5487883.

Edgar Henkes, 06555/1206 oder 0171/8182901, E-Mail: winterspelt@web.de

Heidi und Rainer Molitor, Telefon 0160/90345652, oder Rudolf Winter, Telefon 0171/6051222.

Gassi-Service und Tiersitter Eifel