Unwetter und menschliche Schicksale : Auw an der Kyll: Mehr Helfer als Einwohner nach der Flut

Gut ein Drittel des Dorfes hat unter Wasser gestanden. Foto: TV/Manfred Rodens

Auw an der Kyll Kein Ort in der Verbandsgemeinde Speicher ist vom Hochwasser so hart getroffen worden wie Auw an der Kyll. Der Fluss hat hier einen Drittel des Dorfes überflutet. Warum viele Anwohner die Hoffnung trotzdem nicht verlieren.3