Stadt bittet auch Bürger um Vorschläge : Viele Ideen für einen neuen Marktplatz in Speicher

Viele Ideen für einen neuen Marktplatz in Speicher

Der Marktplatz in Speicher soll umgebaut werden. Foto: TV/Hans Krämer

Speicher Mehr Grün und eine behindertengerechte Toilette: Die Umgestaltung des Platzes in Speicher ist bereits seit 2001 im Gespräch und zwischenzeitig in Vergessenheit geraten. Der Hauptausschuss hat die Planungen nun wieder angestoßen.

Die Speicherer Innenstadt hat Problemzonen. So jedenfalls hat es eine Gruppe von Studenten schon vor fast zehn Jahren ausgedrückt. Die Fußgängerzone biete, beengt durch Siebziger-Jahre-Bauten, zwar genügend Parkplätze, lade aber „nicht zum Verweilen ein“, heißt es in einer Studie, die 2001 aus einem Workshop an der Hochschule Trier hervorgegangen ist.