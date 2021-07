Literatur und Buch : Lesesommer Prüm: 200 Buchfans sind angemeldet

Prüm (red) Der Lesesommer der Zentralbücherei Prüm, der am 5.Juli begonnen hat, wird gut angenommen, wie das Bücherei-Team mitteilt. Es haben sich über 200 Kinder und Jugendliche angemeldet. Noch bis 4. September heißt es: Anmelden, lesen und Preise gewinnen.

Anmeldungen zum Lesesommer sind im gesamten Aktionszeitraum möglich. Mitmachen kann jeder zwischen sechs und 16 Jahren, der lesen kann. Alle Teilnehmer, die mindestens drei Bücher lesen und bewerten, nehmen am Gewinnspiel teil. Das sonst übliche Buch-Interview kann in diesem Lesesommer nicht stattfinden. Die Teilnehmer geben stattdessen zu den gelesenen Büchern eine Bewertung entweder online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de ab oder beantworten Fragen auf dem Buchcheck.