Wittlich/Bitburg/Daun Für die Tierschützer hat das neue Jahr gleich arbeitsreich begonnen. Sie wünschen sich ein zweites Tierheim in der Eifel und möglichst viele Menschen, die während der Kastrationswochen ab dem 20. Januar ihre Katzen operieren lassen.

Im Internet wimmelt es nur so von Katzenbildern und Videos. Sie sind niedlich, wenn sie tapsig sind, lustige Dinge machen oder einfach nur in sonderbaren Posituren ein Nickerchen machen.

Um das Tierleid einzudämmen, sind Menschen wie Swetlana Gabricevic das ganze Jahr über unterwegs, um Katzen einzufangen und sie zu kastrieren. Selbst zum Jahreswechsel, als andere Silvester feierten, war sie im Einsatz, um mit Fallen Katzen einzufangen. Das Interesse an Haustieren sei generell groß, aber viele Menschen würden diese aussetzen, wenn es schwierig wird. Was ebenso wie das Töten von den Vierbeinern strafbar ist.

Katzen, die nicht ausgesetzt wurden, irgendwo eingefangen wurden oder nicht bei den Besitzern bleiben können, landen oft im Tierheim in Altrich. 451 Katzen waren es insgesamt im vergangenen Jahr. Das war wieder eine Steigerung gegenüber den vorangegangenen Jahren. Im Jahr zuvor waren es 374 Tiere, viele kamen in diesem Jahr innerhalb von kurzer Zeit, was in Altrich kaum zu bewältigen war. Auch wenn die 451 Katzen im vergangenen Jahr eher verteilt über das Jahr in die Obhut von Kordel und seinen Mitarbeitern kamen, waren die Kapazitätsgrenzen erreicht. „Wir konnten das nur schaffen, weil nichts schiefgegangen ist und wir ein engagiertes Team und viele Ehrenamtler haben.“