Verkehrsunfall : Vier Verletzte bei Unfall in Speicher

Speicher (siko) Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L 39 bei Speicher. Dort geriet nach Angaben der Polizei der Fahrer eines Kleinwagens, der von Speicher in Richtung Bahnhof unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve ins Schleudern, kippte um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.

