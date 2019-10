Neuerscheinung : Viertes Buch zu den Besitztümern der Prümer Abtei

Prüm/Rottach-Egern Karl-Heinz Theisen, in den 1960er Jahren Stadtbürgermeister von Prüm, hat seine Buchreihe, die sich mit der Geschichte der Prümer Abtei befasst, erweitert. Nun ist der vierte Band erschienen mit dem Titel: „Urkundenbuch der Abtei St.

Salvator in Prüm“. Es befasst sich mit der Zeit zwischen 1431 bis 1476. Das Buch hat 332 Seiten und kostet 26,20 Euro. Wer das Buch erwerben möchte, kann sich direkt an den Autor wenden. Anschrift: Dr. Karl-Heinz Theisen, Enzianstraße 13b, 83700 Rottach-Egern. Per Telefon ist er auch erreichbar: 080/227248.