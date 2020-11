Glaube : Beichten geht auch in der Pandemie

Niederprüm (red) Eine Beichtgelegenheit vor Weihnachten wird in Niederprüm, in der Beichtkapelle der Vinzentiner (Eingang Vinzenz-von-Paul-Straße) angeboten. Sie finden statt am Samstag, 19. Dezember, 14.30 bis 16 Uhr bei Pater Rolke, am Dienstag, 22. Dezember, 14.30 bis 16 Uhr bei Pater Backes und am Mittwoch, 23. Dezember, 18.30 bis 19.30 Uhr bei Pater Haasbach.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Beichte die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln verbindlich gelten. Besucher müssen also beim Besuch einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen.