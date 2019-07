Kozert : Vocalensemble singt in Stiftskirche

Vocalensemble Ludwigsburg. Foto: TV/Michael Müller

Kyllburg (red) Das Vocalensemble Ludwigsburg probt ab Samstag, 27. Juli, auf dem Stiftsberg in Kyllburg. Die Sänger gestalten am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr den Gottesdienst in der Stiftskirche. Am Freitag, 2. August, ab 19.30 Uhr gibt der Chor ein Konzert unter dem Titel „Cantate Domino – Singet dem Herrn“ in der Stiftskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken