Konzert : Sänger präsentieren russische Werke

Vivat_Chorensemble. Foto: Trierischer Volksfreund/Victor Stupev

Bollendorf (red) Das Ensemble „Vivat“ gastiert am Montag, 27. Mai, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Bollendorf. Unter der Leitung von Viktor Stupnew interpretiert die Gruppe Chorwerke der orthodoxen Liturgie und volkstümliche Lieder aus Russland.

Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Intensivstation für Neugeborene am Kinderkrankenhaus „St. Nikolaja Tschudotvorza“ in in St. Petersburg sind willkommen.