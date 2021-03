Regionale Wirtschaft : Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands kommt aus der Eifel

Info

Das Geschäftsgebiet der Volksbank Eifel umfasst den Eifelkreis – ohne den Irreler und Arzfelder Raum – sowie das Gerolsteiner und einen Zipfel des Trierer Lands. Die Bank zählt rund 74 000 Kunden und exakt 35 177 (plus 146) Mitglieder.

Das Filialnetz der Bank erstreckt sich über 21 Standorte, an denen es klassische Geschäftsstellen, Servicepoints oder VR-Eins-Filialen gibt. Die Kundeneinlagen sind 2020 um 93 Millionen Euro (plus 8,4 Prozent) auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen; die Kundekredite um 88 Millionen (plus 8,9 Prozent) auf 1,07 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme wuchs um 125 Millionen auf 1,56 Milliarden Euro. Zugelegt hat die Voba auch im Immobilienbereich, wo 783 und damit 142 Immobilien mehr finanziert wurden als im Vorjahr. Damit steigt das Volumen auch in diesem Bereich – und zwar um 27 Millionen auf 128 Millionen Euro. Zudem hat die Bank 149 Immobilien (plus 27) vermarktet.