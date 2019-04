Mit 28 800 Euro unterstützt die Volksbank Eifel eG elf Einrichtungen in der Region Von Julia Nemesheimer

Am Mittwochmorgen ist die Filiale der Volksbank am Bedaplatz voller junger Menschen. Kinder und Jugendliche aus Schulen und Kindergärten präsentieren ihre Projekte, die sie mit finanzieller Unterstützung der Stiftungen der Bank verwirklichen konnten.

Elf Einrichtungen haben insgesamt 28 800 Euro erhalten. Das St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg etwa nimmt jetzt mit einem iPad-Koffer an einer nationalen Schul-Cloud teil. So können sie – ortsunabhängig und in Kooperation mit anderen Schulen deutschlandweit – neue Lern- und Arbeitsformen nutzen.

„Es ist großartig zu sehen, was die Schüler und Kinder erreichen können, wenn man ihnen die richtigen Mittel zur Hand gibt“, sagt Volksbank-Vorstand Andreas Theis.

So konnten in den vergangenen zehn Jahren 117 Projekte mit 267 000 Euro gefördert werden. Auch 2019 wollen die Stiftungen der Volksbank wieder Gelder verteilen. Der Schwerpunkt liegt auf der Jugendarbeit in Musikvereinen. Bis zum 15. September können sich Musikvereine online unter www.volksbank-eifel.de/musikverein bewerben.

Geförderte Projekte: Caritas Verband Westeifel e.V.; Ortsgemeinde Stadtkyll; Kath. Kita St Salvator Prüm; Grundschule Bitburg-Nord; Grundschule Hillesheim; Eifel-Gymnasium Neuerburg; Kita Zuckerborn Bitburg; Grundschule Dudeldorf; St.-Josef-Gymnasium Biesdorf; Don Bosco Jünkerath; St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg.