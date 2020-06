Banken : Bankenvertreter treffen sich ganz digital

Bitburg/Prüm/Gerolstein Wegen der Corona-Pandemie muss auch die Volksbank Eifel umdenken. Die Vertreterversammlung geht von Montag bis Mittwoch erstmals im Internet über die Bühne. Obwohl die Bank wächst, soll es für die Mitglieder keine Dividende geben.

Hinzu kommen 27 Geldautomaten, 15 e-Briefkästen, in die Kunden beispielsweise Überweisungen einwerfen können, und so genannte VR Eins Filialen, in denen es keinen Bargeld-Verkehr gibt, aber mit Fachkräften Beratungs-Termine ausgemacht werden können. VR Eins gibt es in Bitburg, Speicher und Prüm sowie demnächst auch in Gerolstein und Neuerburg.

Damit das möglich ist, arbeitet die Volksbank mit einer Softwarelösung der VR-NetWorld GmbH, ein Partner der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Von Montag, 29. Juni, bis einschließlich Mittwoch, 1. Juli, werden dann für die Vertreter von jeweils 8 bis 14 Uhr, die üblichen Tagesordnungspunkte der Versammlung digital – wie etwa der Bericht des Aufsichtsrats - oder des Vorstands als Videobericht oder Dokument – einsehbar sein. Zudem ist es in diesem Zeitraum möglich, direkt mit dem Vorstand über eine Chat-Funktion zu kommunizieren. Zudem gibt es am 1. Juli von 14 bis 19 Uhr eine digitale Wahlurne, so dass die Vertreter über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr entscheiden können.

Im Grunde genommen läuft es also bei dem Genossenschaftsinstitut gut. Und dennoch schlägt der Vorstand den Vertretern vor, auf eine Dividende zu verzichten. Der Grund: „Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sieht – im Einklang mit der Europäischen Zentralbank – angesichts der Corona-Pandemie und der daraus entstehenden tiefen Rezession die zwingende Anforderung, die nachhaltige Handlungsfähigkeit der Kreditwirtschaft zu erhalten und erwartet, dass Banken bis zum Herbst 2020 keine Dividende an ihre Teilhaber ausschütten.“ So steht es in den Unterlagen für die Vertreter. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung empfiehlt der Volksbank-Vorstand, den Betrag von knapp 500 000 Euro, der ursprünglich an die Mitglieder ausgeschüttet werden sollte, dem Eigenkapital der Bank zuzuführen. Ob es so kommt? Darüber entscheiden die Vertreter am kommenden Mittwoch – zum ersten Mal digital.