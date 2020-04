Volksbank Eifel : Der spielentscheidende Faktor ist die Zeit

Andreas Theis, Vorstand Volksbank Eifel im Gespräch mit dem TV. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg So richtig die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren, so wichtig sind aus Sicht der Volksbank Eifel nun schrittweise Lockerungen. Sonst könnten auch gesunde Betriebe durch die Krise noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Welt schien still zu stehen. Kontaktsperre und Schließungen fast aller Einzelhandelsbetriebe führten zu einer gespenstischen Leere in den Innenstädten. In Bitburg und Prüm wie überall. Was die weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt, war auch für viele Betriebe eine ordentliche Bremse. Ob Buchladen, Boutique oder Blumengeschäft: Ohne Verkauf keine Einnahmen – und das bei laufenden Kosten. Das stellt viele Betriebe vor eine Herausforderung. Und das spüren auch die regionalen Banken, die die Firmen betreuen. Aus ihrer Sicht war eine Lockerung längst überfällig.

Wie sehr trifft die Corona-Krise Ihrer Einschätzung nach die Betriebe in der Eifel?

Theis: Es trifft die Branchen und damit die Betriebe recht unterschiedlich. Gastronomie, Hotelgewerbe, die vielen kleinen stationären Einzelhandelsbetriebe und nicht zuletzt die sogenannten Soloselbstständigen leiden sehr unter den Maßnahmen. Hier ist vor dem Hintergrund dünner Margen und Kapitaldecken die Not rasch spürbar. Während in vielen anderen Betrieben teilweise unverändert weitergearbeitet werden kann. Auch das Handwerk, speziell der Bausektor, ist weiter gut ausgelastet und damit kaum getroffen; von wenigen Ausnahmen abgesehen, die sich sehr auf Luxemburg konzentriert haben.

Lässt sich mit Blick auf Ihre Firmenkunden der Bedarf an Unterstützung in Zahlen fassen?

Theis: Etwa zehn Prozent unserer Firmenkunden haben Hilfsmaßnahmen in Form von Finanzierungen beantragt. Insgesamt sprechen wir da von einem Volumen von zirka zehn Millionen Euro; also noch überschaubar. Allerdings nimmt die Nachfrage aktuell zu. Zudem haben wir mit etwa zehn Prozent unserer Kunden vereinbart, Tilgungen für laufende Kredite auszusetzen.

Sind es eher Privatleute oder Firmenkunden, die Tilgungen für Kredite aussetzen?

Theis: Aktuell fast ausschließlich Unternehmerkunden. Privatleute, die etwa in ein Haus oder eine Wohnung investiert haben, wollen ihr Vorhaben realisieren. Sie vertrauen darauf, dass sich die Lage bessert und gehen ihre Investition mit einer optimistischen Haltung an. Hier gibt es nur vereinzelt mal die Ausnahme, dass ein Bauherr um Aussetzung seiner Tilgung bittet. Hier sehen wir unseren Beratungsauftrag und helfen je nach individueller Situation weiter.

Wenn mehr Kredite aufgenommen werden, bedeutet das für Sie als Bank auch Geschäftswachstum. Ist das nicht positiv für Sie?

Theis: Das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Die eine ist das Geschäftswachstum, was grundsätzlich sehr erfreulich ist. Die andere ist die Frage der Entwicklung des Kreditrisikos. Und das ist die große Unbekannte.

Können Sie das an einem Beispiel deutlich machen?

Theis: Angenommen, die Krise hält an und die Wirtschaft kommt nachhaltig unter Druck, dann fallen die Preise für Vermögensgüter, also für Immobilien, Maschinen, Fuhrpark und vieles mehr. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage, und dies drückt weiter auf die Preise. Die Ertrags- und Liquiditätssituation in den Unternehmen verschärft sich, und die Insolvenzzahlen werden steigen. Die meisten Kredite sind nicht zu 100 Prozent besichert. Dies trifft uns dann durch Forderungsausfälle auf die ungesicherten Kreditanteile.

Wenn Sie mehr Kredite vergeben, brauchen Sie dann als Bank auch höhere Rücklagen?

Theis: In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Rücklagen kontinuierlich stärken, so dass wir in der Lage sind, die Nachfrage in dieser Hinsicht zu bedienen. Für das, was wir bislang an Risikokosten kalkuliert haben, sind wir ausreichend gewappnet. Rücklagen lassen sich ja nicht von jetzt auf gleich aus dem Stegreif aufbauen – das gilt für uns Banken wie für jeden Unternehmer.

Die Volksbank Eifel ist zudem Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die sich über eine gemeinsame Sicherungseinrichtung gegenseitig schützt. Dieser Schutz hat die genossenschaftliche Finanzgruppe die letzten 85 Jahre durch alle Krisen hinweg getragen. Auch unsere Mitarbeiter werden weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, die zu erwartende Nachfrage zu bewältigen, damit die Hilfe möglichst schnell ankommt. Seien Sie versichert, wir tun alles, um Teil der Lösung zu sein.

Gibt es auch Unternehmen, die Hilfe bräuchten, aber durch die Förderrichtlinie fallen?

Theis: Ja. Beispielsweise Firmen, die in den vergangenen zwei Jahren in Schieflage geraten sind, weil ihnen beispielsweise ein wichtiger Abnehmer weggebrochen ist. Solche Betriebe, mit denen wir an der Sanierung arbeiten, haben keinen Anspruch auf Hilfen. Das ist falsch. Denn Sanierung bedeutet grundsätzlich Perspektive. Hier müsste das Verursacherprinzip, also Corona, gleichermaßen gelten. Gefördert werden aber nur jene, die nachweislich durch Corona in die Krise geraten sind.

Die andere Gruppe, die durch die Förderrichtlinie fällt, sind die Start-Ups, also alle Unternehmensgründer, deren Betrieb weniger als drei Jahre am Markt ist. Ebenso wie die Soloselbstständigen wie etwa Künstler.

Müsste Ihrer Ansicht nach am Antragsverfahren nachgebessert werden?

Theis: Grundsätzlich muss es möglichst schnell und einfach sein. Insgesamt sind die Verfahren fair, und man hat sich Mühe gegeben, sie handhabbar zu gestalten. Wie gesagt: verschiedene Unternehmergruppen sind nicht erfasst, und die Anforderungen an die Antragstellung sind nicht einfach. Wir als Volksbank sind hier quasi Treuhänder, die Bedingungen der Fördermittel zu erfüllen.

Bei alledem muss man ja auch bedenken, dass es sich im weitesten Sinne um Steuergeld handelt, was bereit gestellt wird. Das darf zumindest nicht unberechtigt ausgegeben werden.

Kommen die Betriebe denn alle durch die Krise?

Theis: So, wie sich die Lage derzeit aus unserer Sicht darstellt, ist nicht absehbar, dass es einen Betrieb trifft, der nicht ohnehin schon am Schlingern gewesen wäre. Nur aufgrund der Corona-Krise alleine zeichnet sich bisher keine Insolvenzwelle ab. Es gab auch vor dieser Pandemie bereits Betriebe, die zu schwach waren, als dass wir ihnen als Bank noch hätten helfen können. In solchen Fällen müssen Unternehmer im eigenen Interesse abwägen, ob sie sich jetzt noch weiter verschulden wollen oder Alternativen suchen. Sicher wird Corona die ein oder andere Betriebsaufgabe beschleunigen.

Inwiefern?

Theis: Sollten diverse Einschränkungen und Sperrungen sich noch über Monate hinziehen, haben wir eine völlig andere Lage. So richtig dieser radikale Schnitt am Anfang aus Gesundheitsgründen war, so wichtig ist es jetzt, das wirtschaftliche Leben unter Auflagen langsam wieder hochzufahren. Über Monate betrachtet wird der Stillstand auch für einen gesunden Betrieb zum Problem.