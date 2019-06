Volksfest : Heiß, heißa, Prümer Sommer

Schon früh am Sonntagmorgen bestaunt: die Oldtimer am Hahnplatz bei der Prümer-Sommer-Eröffnung. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Das jährliche Volksfest in der Abteistadt hat begonnen. Den ganzen Sonntag lang ist Programm im Zentrum, in Niederprüm und in Dausfeld, von Donnerstag an laufen die Konzertabende.

Seit 11 Uhr läuft der Prümer Sommer. Und schon deutlich früher waren die ersten Besucher im Städtchen. Erstens, weil man um die Zeit in den Cafés noch locker ein Plätzchen bekam, zweitens, weil es da noch nicht ganz so warm war. Und, natürlich, weil es schon viel zu bestaunen gab: Die rund 70 Oldtimer nämlich, die passgenau um den neuen Hahnplatz geparkt wurden.

Der Krammarkt ist ebenfalls gestartet. Um 12 Uhr öffnen auch die Prümer Geschäfte für den Sonntagseinkauf, um 13 Uhr rollen die Oldtimer im Corso durchs Zentrum, um 14 Uhr spielen die Prümer Jungs von „Sockenschuss“ auf der Bühne am Hahnplatz.

Außerdem: Kinderflohmarkt, Jugend-Musikfestival am Tiergartenplatz und um 19 Uhr das Abschlusskonzert des Symphonischen Blasorchesters Eifel vor der Basilika. Und wem das alles immer noch nicht reicht, der ann audf dem Ausstellungsgelände beim Antik- und Trödelmarkt rumtrödeln. Auf jeden Fall: Sonnenhut mitnehmen!

Der Prümer Sommer geht an den acht folgenden Donnerstagen weiter, auf der Bühne vor dem Rathaus der Verbandsgemeinde. Den Auftakt machen am 4. Juli die Bombshells mit alten und neuen Rocksongs. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, schon von 18 Uhr an kümmern sich die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Niederprüm um die noch ganz jungen Besucher.

Prümer-Sommer-Eröffnung: Die ersten Besucher sind früh da. Foto: Fritz-Peter Linden

