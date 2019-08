Freizeit : Mit dem Rad durch die Vulkaneifel

Der Trierische Volksfreund lädt zusammen mit Partnern zum zweiten Bike-Tag ein. Am 12. August wird das abwechslungsreiche Gerolsteiner Land samt einiger Vulkanberge erkundet. Foto: TV/Trailpark Vulkaneifel

Kelberg (red) Der Volksfreund Bike-Tag in Kelberg lockt am Sonntag, 4. August, Radfahrer in die Vulkaneifel. Eine 25-Kilometer-Strecke mit 550 Höhenmetern und eine 50-Kilometer-Strecke mit 1000 Höhenmeter warten auf Mountainbike-Fans und Familien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Start ist um 10 Uhr. Die ausgeschilderten Strecken können aber zu jeder Zeit befahren werden. Ein kleiner Fahrtechnik-Kurs für Kids mit anschließender geführter Tour wird ab 10.30 Uhr angeboten. Um 12 Uhr gibt es Schrauber-Kurse. Start und Ziel der Routen ist das große Outdoor-Areal vor der Hochkelberghalle in Kelberg. Hier gibt es Live-Musik, TechniBike-Expo-Area, Infos vom Trailpark Vulkaneifel Kelberg sowie Finisher-Präsente auf die Mountainbiker. Im Zielbereich gibt es außerdem eine kleine Verpflegung mit Obst und Wasser. Die Jugendfeuerwehr kümmert sich um das leibliche Wohl der Besucher mit Bratwurst, Pommes und Kuchen. Die Veranstaltung endet um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter www.

vulkan.bike/tag erwünscht.