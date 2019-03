In Kooperation mit dem Trierischen Volksfreund, der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH und trailtouren.de bieten die Flow-Freunde Trier am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, Tipps, Tricks und schöne Strecken für Mountainbiker. Von Rudi Höser

Nach der gelungenen Premiere 2018 erwarten die Veranstalter eine perfekte Neuauflage der Bike-Tage. Es soll ein spannendes Wochenende für die Radsportfreunde werden: An beiden Tagen gibt es die Möglichkeit, sich umfassend und kompetent zum Thema Mountainbiking zu informieren. Mountainbiken ist in den letzten Jahren zu einer beliebten Natur- und Gesundheitssportart geworden, die immer mehr Fans findet. Sie bietet eben auch vielfältige Erlebnisse für alle Leistungsniveaus und Altersgruppen.

Gesundheitsorientierte Freizeitsportler können auf mäßig ansteigenden Wegen die Umgebung genießen und ihre Ausdauer trainieren. Leistungsorientierte Sportler suchen auf steileren Wegen oder unbefestigten Pfaden, den sogenannten Single-Trails, ihre persönliche Herausforderung.

Die Veranstaltung in Irrel spricht beide Zielgruppen an. Neben der Information ist die sportliche Betätigung ein fester Bestandteil des Programms. Das Testival-Gelände vor der Gemeindehalle in Irrel ist an beiden Tagen von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Mehrere Fachhändler stehen mit Rat und Tat zur Verfügung, präsentieren ihre Marken und geben Tipps. Es besteht die Möglichkeit zum Kauf von Rädern, es können aber auch Räder ausgeliehen werden, mit denen Interessierte an den Test-Touren teilnehmen können.

Freie Test-Trailtouren sind jeweils um 11, 13 und 15 Uhr geplant. Treffpunkt ist am Stand von trailtouren.de. „Dabei stehen unsere Local-Guides zur Verfügung“, kündigt Stefan Langhanki von den Flow-Freunden-Trier an. Angeboten werden auch Fahrtechnik-Kurs-Touren nach den Vorgaben der Trail Basic-Touren Level I und II. Treffpunkt ist am Trailtourenstand auf dem Expo-Gelände. Gelehrt und ausführlich geübt werden die Grundtechniken zum sicheren, sportlichen und kraftsparenden Befahren von schmalen Wegen mit Hindernissen wie Kurven, Kehren, Stufen und Wurzeln.

Das Expo-Gelände wird auch eines der Highlights der Veranstaltung sein. An der Mehrzweckhalle werden namhafte Hersteller sowie Einzelhändler der Region Neuheiten vom Carbon-Bike bis hin zum E-Mountain-Bike präsentieren. „Hier gibt es die neuesten Entwicklungen und Techniken zu bestaunen“, kündigen die Veranstalter an.

Am Sonntag, 7. April, werden von 10 bis 15 Uhr zwei mit der Verbandsgemeinde Südeifel geplante Strecken ausgeschildert sein. „Die Strecken mit unterschiedlicher Länge können von jedermann, jederzeit abgefahren und genutzt werden, um das Felsenland sowie die Testräder der Händler kennenzulernen“, erklärt Jörg Bures von der VG Südeifel. Der Streckenverlauf wird an wenigen Stellen den Straßenverkehr kreuzen. Dort ist dann besondere Vorsicht geboten und auf die StVO zu achten.

Am Samstag, 6. April, um 20 Uhr wird der Multimedia-Vortrag „Pfadfinder“ von Bike-Bergsteiger Harald Philipp in der Mehrzweckhalle angeboten. „Die fantastische Vorstellung richtet sich an die Bike-Bergsteiger aber auch an alle anderen Bergfreunde.

Mountainbike fahren ist die ideale Möglichkeit, neue Regionen und unbekanntes Terrain zu erkunden. Während des zweitägigen Felsenland-Testivals gibt es einmalige Möglichkeit, die einzigartige Region an der Grenze zu Luxemburg kennenzulernen und eben verschiedene Bikes zu testen und miteinander zu vergleichen. Jetzt hoffen alle Organisatoren auf günstige Witterung und dann kann es losgehen.

FOTO: Oliver Weinandy