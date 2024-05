TV-Forum Bürgermeisterwahl Südeifel Hier können Sie die drei Kandidatinnen live erleben, die die erste Bürgermeisterin der Südeifel werden wollen

Zusammengestellt haben wir ein rund eineinhalbstündiges Programm mit verschiedenen Elementen. Zunächst haben die drei Kandidatinnen die Gelegenheit, sich in einer flammenden Rede direkt an die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde zu wenden. Im Anschluss werden in einer raschen Runde einige Themen direkt gestreift, bevor es dann intensiver darum geht, was die Bewerberinnen bewegt, was sie auszeichnet und was sie für die Bürgerinnen und Bürger in der Südeifel umsetzen wollen. Nicht zuletzt haben auch Sie die Gelegenheit, sich in der Publikumsrunde direkt mit Ihren Fragen an die Bewerberinnen zu richten. Wir freuen uns auf eine angeregte Debatte und viele Einblicke.