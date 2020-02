Kostenpflichtiger Inhalt: Reise in die 50er Jahre : Zeitzeugen erinnern sich an Schiefertafel, Griffeldose und Schwämmchen

Der 500.000 VW-Käfer läuft vom Band. Foto: WDR/dpa. Foto: picture-alliance / obs/WDR/dpa

Viele Leser haben uns ihre Kindheitserinnerungen aus den 50er Jahren geschickt. Wir haben eine erste Auswahl getroffen, die wir Ihnen heute präsentieren. In den kommenden Wochen werden wir hier weitere Beiträge veröffentlichen. Viel hat sich in den letzten 70 Jahren verändert, aber manches ist auch geblieben.



Mir sen an den 50er Johren gruß gen: Ob dä Gaaß, an manschem Stall on mancher Scheier. Zematten am Därf ass Fußball gespillt gen. Doh het Grommels Edith och manchmol mattgespillt (zum Ärger vun meiner Mamm). Mir hun äwer och Klicker gespillt. Matt Lehmklicker on Glasklickere. Beim Shingen het mä fir 10 Lehmklicker än Glasklicker gréit. Da wor och manchen Héihnerstall net secher fir uns. Mir hun en Äe stibitzt, ugetitscht on ousgetronk. Ech hat äwer och Dähäm e puur Aufgaben ze erfellen: Rommelen muelen (Futterrüben ernten) on Häh roppen (Heu machen). Edith Gloden, Igel

Ein wunderschöner zottiger Teddy hat mich von klein auf begleitet. Ihn liebte ich über alles, und ihm hab ich alles erzählt. Mit vier oder fünf Jahren bekam ich meine erste Puppe. Sie hatte angedeutete Haare auf einem Porzellankopf und blaue Augen. Oma hatte ihr Kleider gehäkelt, die ich wechseln konnte. Ich habe sie Lena genannt.Als ich jung war, bekam ich Lebertran. Anfangs auf einem Löffel, stets mit den Worten: „Augen zu, schluck schnell runter.“ Das war das Schlimmste in dieser Zeit. Ekelig! Erst Ende der 50er Jahre wurde der Lebertran in Kapseln abgefüllt. Das war deutlich besser zum Schlucken. Wir hatten kein Badezimmer. Samstags war Waschtag für die ganze Familie. Nacheinander! Für uns Kinder wurde die Küche abends angeheizt, eine Zinkwanne zwischen zwei Stühle gestellt in der wir nacheinander geseift und gewaschen wurden. Im Bett lagen drei Matratzen und ein dickes Plumeau darauf. Manchmal wurde uns Kindern ein Backstein ins Bett zum Anheizen gelegt, denn eine Heizung gab es keine. Auch keine Toilette, wir hatten im Hof ein Plumpsklo und unter unserem Bett einen Nachttopf. Ursula Burckhardt, Konz

Ein Archivbild aus dem Jahre 1953 zeigt ein VW-Käfer-Cabriolet mit einer Familie in ländlicher Idylle. Foto: dpa. Foto: picture-alliance / dpa/-

Ich erinnere mich sehr gut an die 50er Jahre. Damals bauten die Amerikaner den Flughafen in Spangdahlem aus. Oberhalb von Sehlem gab es große Kiesvorkommen, die Tag und Nacht abgebaut wurden. Dort sah ich zum ersten Mal einen riesigen Bagger. Einmal war ich mit meiner Schulklasse an den Kiesgruben. Am nächsten Tag „durften“ wir dann darüber einen Aufsatz schreiben. Schwimmen haben wir uns selbst beigebracht. Dazu haben wir den Kailbach mit Ästen, Steinen und Rasenstücken gestaut. Im Sommer haben wir am Bach gespielt. Oder Fußball auf dem Bolzplatz – erst recht, nachdem Deutschland 1954 Weltmeister geworden war. Wir nannten uns nach den Fußballhelden von Bern. An manches denke ich nicht so gerne zurück. So wurden wir in dieser Zeit gerne von Lehrern und Pastoren mit dem Haselstecken gezüchtigt. Wer etwas „angestellt“hatte, bekam mit dem Stecken Hiebe über die ausgestreckte Handfläche. Beichtete man dies den Eltern, bekam man zu hören: „Dann hast du es verdient.“ Deshalb haben wir lieber nichts gesagt. Wir hatten Respekt vor Lehrern und Pastoren. Sobald man sie sah, verschwand man lieber in der nächsten Seitengasse. H. Günther Schumacher, Sehlem

Meine zwei Schwestern und ich wuchsen in der elterlichen Bäckerei auf. Wir halfen im Laden mit, sobald wir rechnen und über die Theke schauen konnten. Wir führten kleinere Aufträge aus. Oft wartete im Frühsommer ein Berg von frischen Erdbeeren auf uns. Unter der Regie unserer Mutter wurden sie abgepflückt, gewaschen und eingefroren. Im Herbst waren es dann körbeweise Zwetschgen, die entkernt und eingeweckt wurden. In den schmalen Straßen von Dudeldorf und rund um die Kirche herum war immer etwas los. Es waren immer Kinder zum Spielen da: Räuber und Gendarm, Murmeln, Federball, Hüpfhäuschen, Fuß - und Völkerball. Die Straßen gehörten uns, denn es kamen nur wenige Autos vorbei. Wir tauschten Kaugummibildchen mit den Abbildern von Conny Froboess, Paul Anka, Elvis Presley, oder Conny Francis und sammelten sie in Büchern. Wir schrieben kluge Sprüche in Poesiealben und klebten Blumenbildchen mit Goldglitter dazu. In unserem Laden gab es große Gläser, lose befüllt, mit Gummibärchen und Bonbons mit Schokofüllung. Sie wurden, in spitzen Papiertütchen, zu einen Pfennig das Stück verkauft. Zum Leidwesen unserer Mutter waren wir die besten „Kunden“. Oft wunderte sie sich über den Schwund in den Gläsern. Mechthild Crames-Jakoby, Dudeldorf

Wir waren arm, doch litten wir keine Not. Im Stall standen zwei Ziegen und ein Schwein. Dazu hatten wir fünf Hühner, einen 350 Stock großen Weinberg und eine 1000 Quadratmeter große Wiese. Wir hatten einen kleinen Garten hinter dem Haus, in dem Mutter Gemüse anpflanzte. Ende Juni haben wir im Wald Heidelbeeren und im September Brombeeren gesammelt. Im Spätherbst, im Winter und im Frühjahr haben wir in den Weinbergen „Mausohr“ gesucht. Im Frühjahr haben wir mit der Hacke in unserem Weinberg den Löwenzahn ausgegraben. Aus ihm haben wir „Eierpatschen-Salat“ gemacht. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich in Osann zehn Tage mit dem Nachbarn Trauben gelesen. Anschließend in Wehlen in einem großen Weingut zehn Tage lang Trauben gelesen. Abends haben wir für das Mittagessen am nächsten Tag das Gemüse geputzt und Kartoffeln geschält. Von dem Arbeitslohn habe ich mir meinen ersten Mantel gekauft. Nach Vaters Tod stand die Schmiede leer. Hier spielten wir nach Weihnachten Theater. Dazu sammelten wir die weggeworfenen Christbäume ein und stellten sie als Kulisse in die Schmiede. Für unsere Märchenaufführungen verlangten wir als Eintritt einen Pfennig. Hedwig Langbein, Osann-Monzel

Ich wurde im Jahr 1950 in St. Paulin in Trier eingeschult. An die Einschulung erinnere ich mich sehr gut; mit Schultüte und Lederranzen auf dem Rücken. Der Inhalt: Eine Schiefertafel in Schutzhülle, eine Griffeldose mit Schiefergriffeln und ein nasses Schwämmchen in der Schwämmchendose. Aus dem Ranzen hingen zwei Läppchen, um die Tafel trocken zu reiben. Manchmal nahm ich einen blechernen Henkelmann mit in die Schule, denn da gab es eine warme Suppe, auch Schulspeise genannt. Unsere Lehrerin war ein Fräulein. Mit ihrer Heirat mussten die Fräuleins dann aus dem Schuldienst ausscheiden. Wir wohnten in einem Haus in Trier in der zweiten Etage. Die Treppe war aus Holz, und bei schlechtem Wetter rutschten wir immer mit einem dünnen Kissen die Treppe hinunter. Ich legte mich ab und zu auch auf das Treppengeländer, um so runter zu rutschen. Das ging dann schneller. Es war eine schöne Zeit, ohne Handy, Laptop, W-Lan und was es sonst noch heute so gibt. Aber wir hatten zwei Kaffeemilchdosen aus Blech mit einem Seil dazwischen. Das war unser Handy. Monika Bastgen, Trier