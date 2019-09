Wanderung : Auf zum TV-Wandertag

Bettingen (red) Der Eifelverein Bettingen nimmt diesen Sonntag am TV-Wandertag in Ammeldingen bei Neuerburg teil. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist am Sonntag, 15. September, um 9 Uhr auf dem Schulhof in Bettingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken