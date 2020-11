Gedenktage : Trompetenklänge auf dem Ehrenfriedhof

Auf dem mit Ehrenfriedhof in Schwarzenbruch spielte Viktor Marbach am Volkstrauertag zur Ehre der Gefallenen das Lied „Ich hatt’ einen Kammeraden“. Foto: Bernd Rauschenbach

Kruchten (red) In Kruchten wurde die Gräbersegnung abgesagt. Auf dem mit Kranz und Blumen geschmückten Ehrenfriedhof in Schwarzenbruch spielte Viktor Marbach am Volkstrauertag zur Ehre der Gefallenen allein das Lied „Ich hatt’ einen Kammeraden“.

