Freizeit : Voll der Komfort: Rund um Ammeldingen

Ammeldingen bei Neuerburg Weite Blicke in die Landschaft, Wiesen und Felder soweit das Auge reicht, Rastplätze, die zum Verweilen einladen – das alles prägt einen Rundweg in Ammeldingen bei Neuerburg. Das Besondere daran: Er ist barrierefrei.

In Umsetzung: barrierefreierThemenweg Baukultur Eifel in Wolsfeld; Mehrgenerationenplatz in Waxweiler, Projekt „Mit Rollstuhlzuggerät im Naturpark Südeifel unterwegs“; Garten der Barrierefreiheit für alle Generationen am Stausee Bitburg; barrierefreier Komfortwanderweg um den Stausee Auw.

Startpunkt der Route ist in Ammeldingen der Kapellenweg 2. Von dort aus führt er entlang an Häusern mit schönen Gärten. Am Ortsausgang schließen sich weitläufige Wiesen und Felder an, im Sommer beeindruckt das goldgelbe Korn mit seiner Farbe. Dieses Landschaftserlebnis können Gäste an zwei Rastplätzen in Ruhe auf sich wirken lassen. In der Nähe des Startpunktes gibt es ein teilweise barrierefreies WC im Gemeindehaus. Es kann mit einem Euroschlüssel geöffnet werden. Vor dem Gemeindehaus befindet sich der barrierefreie Parkplatz.