Weihnachtsmarkt in Bitburg : Beheiztes Zelt mit Blick auf „Robbie Williams“

Ein schöner Christbaum und ein abwechslungsreiches Programm sollen wieder viele Menschen auf den Weihnachtsmarkt nach Bitburg locken. Foto: Markus Angel

Bitburg Der Weihnachtsmarkt Bitburg beginnt am Mittwoch, 4. Dezember, und dauert bis zum 15. Dezember. Vor allem an den Wochenenden wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Es ist nicht Robbie Williams persönlich, der den Bitburger Weihnachtsmarkt auf dem Spittel eröffnet. Aber es ist seine Musik, die zu hören sein wird.

Die Organisatoren des Bitburger Weihnachtsmarktes haben für den Eröffnungsabend die Band „The Robbie Williams Experience“ gewonnen. „ Experience“ ist eine der am häufigsten gebuchten Tribute-Show-Band. Frontsänger ist Mario Nowack, der nicht nur große Ähnlichkeit mit dem britischen Entertainer hat, sondern auch so klingt. Die siebenköpfige Band orientiert sich mit ihrem Programm am Vorbild des britischen Sängers.

Info Das Programm des Weihnachtsmarktes Mittwoch, 4. Dezember: 17.30 bis 19 Uhr, Barbara Spoo und Marco Lehnertz; 19 bis 19.30 Uhr, offizielle Eröffnung; 19.30 bis 21.30 Uhr, The Robbie Williams Experience. Donnerstag, 5. Dezember: Kein Programm. Freitag, 6. Dezember: 19 bis 21 Uhr, Dompiraten. Samstag, 7. Dezember: 13 bis 14 Uhr, Musikverein Bitburg; 14.15 bis 16.30 Uhr, Tanzcenter Bitburg, 16.45 bis 17.45, Bläserensemble der St. Matthias Schule; 19 bis 21 Uhr, Rainer Tures Band. Sonntag, 8. Dezember: Der Nikolaus kommt, 13.30 bis 14.30 Uhr, MV Bitburg Jugendorchester, 14.45 bis 15.45 Uhr, MV Alsdorf; 16 bis 17 Uhr Puppenbühne Paletti; 18 bis 20 Uhr, Merlix. Montag, 9. Dezember: kein Programm. Dienstag, 10. Dezember: 13.30 Uhr, integrative Kita, 14.15, Kita St. Peter, 15 Uhr, Kita Altes Gymnasium. Mittwoch, 11., Donnerstag, 12. Dezember: kein Programm. Freitag, 13. Dezember, 19 bis 21 Uhr, Klangbild; Samstag, 14. Dezember: 13.30 bis 15.30 Uhr, Tanzcenter Bitburg; 15.45 bis 16.45 Uhr, MV Orenhofen; 17 bis 17.30 Uhr, Fließemer Singvögel; 19 bis 21 Uhr, MV Wolsfeld. Sonntag, 15. Dezember: 14 bis 15 Uhr, MV Wolsfeld; 15.30 bis 17.15 Uhr, Helena Thiel und Susi Studentkowski, 18.30 bis 19 Uhr, Abschlussfeier; 19 bis 21 Uhr, Frank Rohles und Friends.

„Wir versuchen zur Eröffnung Bands zu gewinnen, die nicht schon 100 Mal hier gespielt haben“, sagt Peter Hein, der sich für den Bitburger Gewerbeverein um die Organisation des Weihnachtsmarktes kümmert. Und seiner Ansicht nach spricht die Musik von Robbie Williams viele veschiedene Altersgruppen an.

Neu ist in diesem Jahr das beheizte Zelt, das die Almhütte der vergangenen Jahre ersetzen wird. Laut Hein ist dieses Zelt für die Gäste des Weihnachtsmarktes zugänglich und hat ein Fenster zur Bühne hin, so dass die Besucher das Geschehen dort verfolgen können.

Der Weihnachtsmarkt beschränkt sich auch in diesem Jahr auf knapp zwei Wochen und endet bereits am Sonntag, 15. Dezember. Wie schon in anderen Jahren wird Frank Rohles mit seiner Band das Abschlusskonzert geben. Geöffnet sind die Stände, bei denen es unter anderem den obligatorischen Glühwein, Würstchen, Reibekuchen, Geschenkartikel und weihnachtliche Dekoration gibt. Besondere Programmpunkte sind aber im wesentlichen auf die Wochenenden beschränkt.