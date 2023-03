Ausgezeichnet: Kerstin und Alexander Schmidt Sie beleben die Volleyball-Wüste

Der Deutsche Volleyball Verband hat das erste "Goldene Händchen" in der neuen Kategorie "Ehrenamt des Jahres" an Kerstin und Alexander Schmidt aus Orenhofen vergeben. Das Ehepaar engagiert sich in der Kinder- und Jugendarbeit als Trainer und "Managerin" der Volleyballabteilung des Sportvereins Eifelland in Orenhofen. Hier zu sehen beim diesjährigen DVV-Pokalfinale am 26. Februar. Vor rund 10.000 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim erhielt das Paar die Auszeichnung.