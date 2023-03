Kommentar Verdiente Auszeichnung im Volleyball-Sport

Das Ehepaar aus Orenhofen schafft – neben Sportvereinen in Bitburg und Schweich - ein in der Umgebung seltenes Angebot für die in der Jugendarbeit vernachlässigte Sportart Volleyball. Die jungen Spieler, die Alexander Schmidt trainiert, kommen aus Oberkail, Sülm, Meckel, Herforst, Speicher, Hetzerath, Landscheid, Zemmer mit den Ortsteilen Rodt und Schleidweiler sowie Orenhofen. Daran erkennt man den Bedarf. Das Engagement lohnt sich. In den Hobbygruppen werden Spaß und Zusammenhalt größer geschrieben als der reine Leistungsgedanke. So ergeben sich Erfolge über den Sport hinaus, die sich in der Reifung der Persönlichkeit zeigen. Schüchterne Kinder gehen plötzlich aus sich heraus, trauen sich mehr zu. Das Schöne am Volleyball ist auch, dass der Sport viel mehr als Fußball auch Mädchen anzieht. Bei den 6- bis 13-Jährigen liegt die Quote bei 50 Prozent.