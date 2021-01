Verkehr : Vollsperrung am Römerquell

Bitburg Weil die Wasserleitungen in der Straße Am Römerquell in Bitburg erneuert werden, wird die Straße voll gesperrt. Die Sperrung beginnt ab dem heutigen Montag, 25. Januar, und ist befristet auf Montag, 5. April 2021. Eine Umleitungsstrecke ist über die Wittlicher Straße beziehungsweise Am Zuckerborn eingerichtet.

