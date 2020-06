Verkehr : Burbetstraße am Mittwoch gesperrt

Bitburg (red) Eine Vollsperrung der Fahrbahn in der Burbetstraße in Bitburg zwischen Haus Nr. 4 und 4a erfolgt am Mittwoch, 10. Juni, wegen Aufstellung eines Baustellenkrans. Das teilte die Stadtverwaltung mit.



