Glaube im Alltag : Vom Affen lernen

Über die Abstammung des Menschen vom Affen machen wir schon mal Witze. Aber manche Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Wissen Sie, wie Affen gefangen werden können?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johann Eiswirth

Man baut eine Kiste, die ein Loch zum Hineingreifen hat und bei der man sehen kann, was drin ist. Eine Banane vielleicht. Aber: Die Hand muss durch das Loch in die Kiste hinein. Greift nun ein Affe in die Kiste um die Banane zu greifen, muss er eine Faust machen, um sie festzuhalten. Und damit ist er gefangen. Die Faust mit der Banane passt nicht wieder durch das Loch hinaus. Er kann sich nur befreien, indem er auf die Banane verzichtet.

Der Affe gewinnt seine Freiheit durch Verzicht auf etwas, das er haben will. Andererseits ist er durch das Haben und Besitzen wollen in Gefangenschaft, in Unfreiheit geraten.

Da geht es ihm wie einem Menschen, der nicht Nein sagen kann. Nicht Nein zu ungesundem Lebensmittel-, Alkohol- oder Nikotin-Konsum. Aber auch nicht Nein zu Vereinsmeierei, Vorstandposten oder sogenannten liebgewonnenen Angewohnheiten.

Das kann auf Dauer dazu führen, dass man sich ein Leben ohne das nicht mehr vorstellen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas lassen, werde ich ganz kribbelig und unruhig. Dann bin ich in Gewohnheiten gefangen, die ich festhalten, beibehalten will.

Es schleicht sich eben im Laufe der Zeit so manches ein. Und jeder ahnt oder weiß für sich, wo weniger mehr wäre.

Ich glaube, Verzicht üben kann frei machen. Dadurch kann ich merken, was ich wirklich brauche. Es setzt Kräfte und Energien frei, die in mir stecken. Aber die ich vergessen habe.

Eine Beobachtung: Jetzt, in der kalten Zeit werden Bäume beschnitten. Alle wilden Triebe werden abgeschnitten, Äste zurückgeschnitten. Und knapp über Knospen oder Ansätzen ist – wie sinnfällig – die Schnittstelle. Ein Leittrieb, der die gesamte Wachstumsrichtung anzeigt und am höchsten hinausragt bleibt stehen. So wird der Baum von unnötig Belastendem befreit und erhält in seiner Wachstumsorientierung wieder Richtung.