Top-Teamwork : Die Biberbank im Alfbachtal

Habscheid Der Großnager hat vorgearbeitet, und Jürgen Hack aus Habscheid hat das Werk zusammen mit seinen Kindern zu Ende gebracht: Am Radweg im Alfbachtal freuen sich jetzt viele über die „Biber-Bank“.

Da unten – das ist am Eifel-Ardennen-Radweg zwischen Habscheidermühle und Pronsfeld. Und ebendort, sagt Jürgen Hack, der tagsüber im luxemburgischen Eschweiler einen Betrieb leitet, „ist mir der Baum aufgefallen, und ich dachte mir: Da muss man was machen.“

Und über die freuen sich jetzt immer wieder Radfahrer und Wanderer, die an dieser Stelle vorbeikommen, während sie gleichzeitig rätseln, wer denn da die Arbeit des Bibers vollendet haben mag.

Einer von ihnen: Winfried Richards, der ehemalige Ortsbürgermeister von Pronsfeld, der uns auf die Biberbank und das gelungene Teamwork zwischen Mensch und Tier aufmerksam machte: „Der auf der Rücklehne eingefräste Name weist darauf hin, dass ein Biber bei der Herstellung dieser Bank einen großen Teil der Arbeit selbst verrichtet hat“, erzählt Richards. Denn das Tier habe „durch sein Nagen an einer kräftigen Eiche den runden, kegelförmigen Fuß der Bank mit seinen Zähnen selbst geschnitzt“.

Der Baum, ergänzt Richards, „jonglierte schließlich sozusagen auf dem angenagten Stumpf und wurde dann von Menschenhand gefällt, damit er nicht auf den Radweg stürzen konnte. Zum Glück oder in weiser Voraussicht hatte man die Motorsäge oberhalb der Nagestelle angesetzt und ließ den Stumpf mit den deutlichen Nagespuren des Bibers stehen: ein eindrucksvolles Bild der ,Biberarbeit’.“

Und dann kam Jürgen Hack ins Spiel, zauberte das Sitzmöbel – und sagte niemandem etwas davon. Sein Motto sei gewesen: Lieber keinen fragen, sonst wird das am Ende noch verboten, sagt er und lacht. „Und dann haben wir’s einfach realisiert.“

Aber immer mehr Leute wollten dann doch wissen, wer denn da am gelungenen Werk gewesen war. Auch Winfried Richards. Er klemmte sich dahinter – und brauchte bei seiner Fahndung eine Reihe von Anrufen, bis er „den Täter ausfindig machen“ konnte. Den man aber in diesem Fall als Wohltäter bezeichnen darf.

Ach so: Weil das so einen Spaß machte mit dem Bankenbauen, hat Jürgen Hack „in Richtung Bleialf auch noch eine gebaut“, wie er am Ende noch sagt. Die sei aber „normal“ und nicht weiter erwähnenswert. Wir finden: doch!