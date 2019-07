Musik : Vom Blockflötenkind zur Musiklehrerin

Körperich Seit 50 Jahren bildet die Kreismusikschule junge und ältere Schüler aus. Dorothea Nusbaum hat auch hier Klavier und Klarinette gelernt. Heute arbeitet sie selbst als Musiklehrerin.

Nach dem Blockflötenunterricht folgten für Dorothea Nusbaum Klavierstunden und später Klarinette. An der Wahl dieses Instruments sei der damalige Leiter der Kreismusikschule, Helmut Klinkhammer, nicht ganz unschuldig gewesen. Klarinetten seien in den Orchestern eher unterbesetzt gewesen und so habe sie kurzerhand eine in die Hand bekommen.