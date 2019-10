Tausende Besucher werden erwartet : Vom Feld in die Stadt: Bauernmarkt Bitburg geht in die nächste Runde

Vom Feld in die Stadt: Bauernmarkt Bitburg geht in die nächste Runde

BITBURG Am Sonntag, 13. Oktober, lockt die Bitburger Innenstadt mit dem traditionellen Bauernmarkt und offenen Geschäften.

Nahezu 50 Austeller und Direktvermarkter werden am kommenden Sonntag wieder den Bitburger Bedaplatz füllen. Der mittlerweile größte Bauernmarkt der Region bietet ein umfassendes Angebot an Holzofenbrot, Eifler Wurst und Räucherwaren, erntefrischem Obst und Gemüse, Bienenhonig, Apfelsaft, Fruchtweinen, Küchenkräutern, Senfprodukten, Edelbränden, Wildspezialitäten und vielem mehr.

Für den Verkehr in Bitburg gelten deshalb am Sonntag besondere Regeln. So wird der Bedaplatz etwa zur Hälfte in Richtung Bedastraße für parkende Fahrzeuge gesperrt. Außerdem wird die Straße zwischen dem Haus Beda und dem Bedaplatz für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung gilt von Samstagabend, 19 Uhr, bis einschließlich Sonntagabend, 19 Uhr.